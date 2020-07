‘Zorgen in Premier League om activistische Black Lives Matter-beweging’

Ook de Premier League heeft zich inmiddels uitgelaten over de politieke inhoud die de BLM-beweging heeft geuit. ,,We staan volledig achter de boodschap dat er geen ruimte is voor racisme in het voetbal of waar dan ook ter wereld. Echter steunen we geen enkele politieke organisatie of beweging. We staan ook niet achter groepen die oproepen tot geweld of illegale activiteiten.”



De Britse tak van Black Lives Matter riep de afgelopen dagen op via Twitter om het kapitalisme omver te werpen, de politie minder geld te geven en de banden met Israël te verbreken.