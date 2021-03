Zoet kan Atalanta niet afstoppen

Bizar ontslag in Turkije: Galatasa­ray zet Belhanda op straat na kritiek op grasmat

10 maart Younès Belhanda is niet langer speler van Galatasaray. De Turkse club heeft het contract van de creatieve middenvelder ontbonden, nadat hij zich in gesprek met tv-zender beIN Sports kritisch uitliet over de grasmat van het Türk Telekom Stadion, de thuishaven van de nummer 2 van de Turkse competitie.