Zo zag de voetbalwereld eruit toen Kaká de Gouden Bal won

Adrie Koster is trainer van Ajax. Hij neemt het in het seizoen 2006/2007 na een paar wedstrijden over van de naar Chelsea vertrokken Henk ten Cate. Bij PSV zit Jan Wouters op de bank nadat Ronald Koeman op de welbekende ‘trein naar Valencia' stapt. In Alkmaar zit Louis van Gaal op de bank als trainer van AZ.



Feyenoord grijpt met een zevende plek en verlies in de play-offs naast Europees voetbal. De tranen van Pierre van Hooijdonk in de beslissende wedstrijd tegen SC Heerenveen heeft iedereen nog op zijn netvlies staan. Trainer Erwin Koeman trekt zijn conclusies en stapt op. Technisch directeur Peter Bosz stelt die zomer Bert van Marwijk aan als coach in Rotterdam.



De huidige technisch directeur van Feyenoord, Martin van Geel, bekleedt diezelfde functie bij Ajax. Hij is die zomer druk bezig met het verkopen van Wesley Sneijder aan Real Madrid en Ryan Babel aan Liverpool. Van die transferinkomsten wordt Luis Suarez na een rechtszaak van FC Groningen gekocht.