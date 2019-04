Zo vader, zo zoon: elftal van spelers met een bekende voetbalvader

Door Maarten Wijffels



Zo’n beetje het eerste dat Maxim Gullit deze week zei na zijn debuut bij Jong AZ als profvoetballer, is dat hij nooit gebukt gaat onder zijn beroemde achternaam. ,,Nee, ik heb daar geen last van, nooit gehad. Ik ben gewoon Maxim’', sprak de 17-jarige zoon van Ruud.



Omgekeerd vertelde Danny Blind na de Champions League-zege van Ajax bij Juventus hoe hij kijkt naar zijn zoon Daley. ,,Hoe ouder Daley wordt, hoe meer hij als voetballer op mij gaat lijken. Dat hij mij misschien zal overtreffen met prijzen? Van mij mag het, hoor.’’



En op het veld van Quick Boys in de Katwijkse duinen was onlangs zelfs sprake van een trilogie. Daar debuteerde Daniel Maldini bij Italië onder 18 jaar tegen Oranje. Ook hij speelt bij AC Milan, net als eerder vader Paolo en Cesare Maldini, zijn in 2016 overleden opa.



Ja, dit zijn de weken van de zoons die in de voetsporen treden van bekende of zelfs beroemde vaders. Als je erop gaat letten, zie je ze ineens overal in het voetbal. Onze eigen eredivisie leverde dit seizoen Sem Steijn (VVV), Jordan van der Gaag en Sydney van Hooijdonk (beiden NAC). Kijk je ook naar de actualiteit in het buitenland, dan valt zelfs het fraaie elftal bovenaan deze pagina te maken.



