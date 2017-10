Zlatan wil vertrekken zoals hij is gekomen: rechtop lopend

De 36-jarige aanvaller werkt in de luwte bij Manchester United aan een comeback. Hij speelde niet meer sinds april, de maand waarin hij in de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht geblesseerd raakte. ,,Op mijn leeftijd twijfel je elk jaar of je nog wel moet doorgaan. Door mijn blessure is elke aarzeling nu weg. Ik wil nog één keer laten zien wat ik kan.''