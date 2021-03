Zlatan naar het Songfestival? Zweed schittert à la Zlatan op Italiaans muziekfestival

Het deed nogal wat stof opwaaien in Italië, maar gisteravond schitterde Zlatan Ibrahimovic dan toch echt op het Sanremo Music Festival. Later komt de spits van AC Milan ook zingend in actie, maar dit keer debuteerde hij alvast als co-presentator.

AC Milan staat in de Serie A vier punten achter koploper Internazionale, maar desondanks gaven de Rossoneri toestemming aan Ibrahimovic om acte de présence te geven op het Sanremo Music Festival, een muziekfestival dat al sinds 1951 jaarlijks wordt gehouden in de Italiaanse badplaats en dit jaar plaatsvindt van 2 maart tot en met 6 maart. ,,Zlatan zal volgende week een aantal trainingen missen, maar hij is beschikbaar voor de wedstrijden”, zei trainer Stefano Pioli eerder al. ,,Want", zo zei de coach. ,,Als er één kampioen is die dergelijke druk aankan, dan is hij het wel.”



Geluk bij een ongeluk voor Ibrahimovic: hij raakte afgelopen weekend geblesseerd tegen AS Roma en is drie weken uitgeschakeld met een dijbeenblessure. Zodoende kan hij zich deze week volledig inzetten voor het Sanremo Music Festival, iets waar onder meer zijn voormalig coach Fabio Capello al kritiek op uitte: ,,Hij wil dit blijkbaar graag doen, maar als professional die ernst en toewijding wil overbrengen op zijn teamgenoten, is dit volgens mij erg tegenstrijdig. Ik had hem nooit laten gaan als club. Hij wordt betaald door Milan, dus zal hij de club en de fans moeten respecteren.”

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic. © REUTERS

Kritiek of niet: Ibracadabra verscheen toch echt op het podium van het Sanremo Music Festival. De Zweed voerde een ‘komische’ act op als de arrogante slechterik, samen met Amadeus, de presentator van het festival. Ibrahimovic hulde zich in een pak met daarop groot ‘Ibra’ geschreven in glitters. ,,Het is een eer om hier te mogen zijn, maar het is voor jullie ook een eer dat ik hier ben. Normaal gesproken voel ik me groot en vol power, maar hier voel ik me best klein. Desondanks voel ik me toch nog groter en krachtiger dan jij, Amadeus", vertelde Ibrahimovic op de manier waarop hij dat vaker doet.

Quote Aangezien er nu 26 zangers zijn, moeten we er vier verkopen. Ik heb gehoord dat Liverpool nog spelers zoekt Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic grapte dat hij de nieuwe directeur van het festival wordt en dat hij de regels zal veranderen: ,,Voortaan zullen er 22 zangers optreden: elf tegen elf. Aangezien er nu 26 zijn, moeten we er vier verkopen. Ik heb gehoord dat Liverpool nog spelers zoekt. Ook het podium moet anders. Het is te klein, gemaakt voor kleine mensen zoals jij, Amadeus. Het podium moet 105 bij 68 meter zijn, zoals het veld in San Siro. En maak jullie vooral geen zorgen. Zolang Zlatan hier is, komt alles goed. Zlatans Festivals duren negentig minuten met een beetje uitloop. Ik ben de beste die jullie ooit op dit podium gehad hebben.”

Morgen komt Ibrahimovic niet alleen als presentator in actie, maar ook als zanger. Samen met Bologna-coach Sinisa Mihajlovic zal hij het lied Io Vagabondo van de Italiaanse groep Nomadi uit 1972 zingen. Ook Inter-coach Antonio Conte schitterde ooit op het Sanremo Music Festival. En wie weet wat er nog in het verschiet ligt voor de 39-jarige Zweedse spits. De laatste vier jaar mochten de winnaars van het Sanremo Music Festival naar het Eurovisie Songfestival om Italië te vertegenwoordigen.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic en Amadeus op het Sanremo Music Festival. © REUTERS