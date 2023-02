Zlatan Ibrahimovic staat na acht maanden voor rentree bij AC Milan: ‘Ik voel me nog steeds God’

Op 22 mei vorig jaar speelde Ibrahimovic zijn laatste wedstrijd voor AC Milan, de kampioenswedstrijd tegen Sassuolo (0-3). Daarna kwam de Zweed niet meer in officiële duels in actie vanwege een knieblessure. Ondertussen zag Ibrahimovic zijn teamgenoten de voorbije maanden ploeteren op het veld. AC Milan begon het seizoen nog wel aardig en ging door in de Champions League, maar inmiddels is de ploeg afgezakt naar de zesde plaats op de ranglijst en wacht het al zeven duels (sinds 4 januari) op een zege. Bovendien werden de voorbije vier wedstrijden verloren.

Voor trainer Stefano Pioli reden om veranderingen door te voeren en Ibrahimovic, alhoewel de Zweed nog niet eens twee volledige trainingen afwerkte, bij de wedstrijdselectie te halen. ,,Hij zal er morgen bij zijn, omdat hij dat wil. Hij is een geweldige motivator en een geweldige speler”, aldus Pioli, die daarmee lijkt te laten doorschemeren dat Ibrahimovic nog niet gaat spelen.

God

Ibrahimovic, die recent een bijrol heeft gespeeld in Asterix & Obelix, mag dan inmiddels 41 jaar oud zijn, aan zelfvertrouwen heeft hij nog altijd niet ingeboet. De spits gelooft er nog volledig in dat hij van waarde kan zijn voor AC Milan. ,,Ik ben nog steeds God en nog steeds nummer 1. Ik wil niet terugkeren op het veld uit liefdadigheid. Als ik op het veld kom dan doe ik dat om resultaten te boeken en te doen wat ik altijd heb gedaan", zegt Ibrahimovic bij het Italiaanse Sport Mediaset.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic in Asterix & Obelix. © Just entertainment

De voorbije maanden leefde Ibrahimovic al volop mee met zijn ploeggenoten. ,,Als ik het voor mezelf deed, lag ik nu op een eiland met een sigaar. In de afgelopen maanden heb ik er alles aan gedaan om de coach, de staf en de club te helpen. Je moet geduld hebben om zo goed mogelijk terug te komen. Maar alles ging zoals we hadden gepland.” Dat betekent nu dus dat de Zweed voor een rentree staat, vanavond of anders op korte termijn.

Is Ibrahmovic verder al bezig met een afscheid van de velden? ,,Het lichaam verandert, de lichamelijke voorbereiding is anders, maar kwaliteit verdwijnt niet. Aan degenen die niet in God geloven, zal ik het laten zien op het veld. Ik wil mijn talent weer elke dag laten zien.”

