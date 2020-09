Zlatan Ibrahimovic positief getest op corona

Het is nog niet duidelijk wanneer Zlatan Ibrahimovic weer in actie komt. AC Milan speelt zondag uit tegen Crotone. ‘Ibra’ begon het seizoen met de Rossonieri met twee treffers tegen Bologna (2-0). ,,Nadat we de relevante gezondheidsorganisaties hebben ingelicht, is de speler in thuisquarantaine geplaatst”, aldus AC Milan.



De selectie van AC Milan werd gisteren getest met het oog op de Europese krachtmeting van vanavond tegen het Noorse Bodø Glimt. Eerder deze week werd al beken Leo Duarte positief had getest bij AC Milan.