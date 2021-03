‘Zlatan Ibrahimovic definitief terug bij nationale ploeg van Zweden’

Van Dongen mist strafschop in CL-duel met Chelsea

3 maart Merel van Dongen heeft de eerste wedstrijd van Atlético Madrid tegen Chelsea in de achtste finales van de Champions League in mineur afgesloten. De international van Oranje verzuimde in de 81ste minuut een strafschop te benutten. Daardoor bleef het in Engeland 2-0. Na amper een kwartier had ploeggenoot Deyna Castellanos ook al gemist van elf meter.