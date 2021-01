Zlatan Ibrahimovic (39) is al 22 jaar niet te stoppen: nu op jacht naar 500ste goal

Loopbaan in tien hoofdstukkenZlatan Ibrahimovic (39) scoorde gisteravond opnieuw twee keer voor AC Milan, waarmee hij nu gemiddeld om de 37 minuten trefzeker is voor de trotse koploper van de Serie A. Hij is nu al 22 kalenderjaren op rij doeltreffend. Zijn indrukwekkende carrière in tien hoofdstukken.

Als Zlatan komende zaterdag (18.00 uur) thuis tegen Atalanta voor de zesde keer dit seizoen twee goals maakt, komt hij op 500 doelpunten in clubverband. Van alle voetballers in de afgelopen dertig jaar zijn alleen Cristiano Ronaldo (657 goals in 871 duels) en Lionel Messi (648 goals in 753 duels) de grens van 500 goals in clubverband gepasseerd. Bayern-spits Robert Lewandowski (460 goals in 678 duels) is ook op weg naar de 500.

Malmö FF (1999-2001): 18 goals in 47 duels

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic in 1999 op zijn jongenskamer, met posters van zijn idool Ronaldo aan de muur. © AP Zlatan Ibrahimovic leerde voetballen en vechten op de pleintjes van Rosengård. Zijn kleine jongenskamer had een PlayStation en posters van zijn idolen: Ronaldo en Gabriel Batistuta. De ambitieuze, maar opstandige en soms onhandelbare puber van een Bosnische vader en Kroatische moeder liet op zijn vijftiende toch bijna zijn droom varen. Werken in de haven leek hem wel wat, geld verdienen. Gelukkig was Malmö FF er net op tijd bij om Zlatan op te pikken.



Zijn talent was onmiskenbaar, de uitdaging was om een teamspeler van Zlatan te maken. Daar slaagden de trainers bij Malmö gedurende zes jaar niet in, tot grote frustratie van de ervaren spelers bij de Zweedse topclub. Op zijn zeventiende ging Zlatan naar Londen, want Arsenal-coach Arsène Wenger had een tip gekregen. ,,Arsenal vroeg mij toen om op proef te komen. Dat heb ik niet gedaan. Zlatan doet niet aan audities, het is graag of niet.” 22 jaar later is zijn karakter nog niet veranderd: keihard voor zichzelf en zijn teamgenoten, altijd met een duidelijk doel voor ogen.

Ajax (2001-2004): 48 goals in 110 duels

Het werd dus geen Arsenal, maar Ajax voor de jonge Zweed. In januari was Malmö net als Ajax op trainingskamp in La Manga in Spanje. Leo Beenhakker, technisch directeur van Ajax, stond toevallig langs de lijn bij de oefenwedstrijd tegen FK Moss, maar had na een uurtje wel genoeg gezien. ‘Onder de indruk, boss? Koop me dan maar’ zei Zlatan nog tijdens de wedstrijd tegen Beenhakker, die wel hield van spelers met karakter. Voor 8,7 miljoen euro maakte Zlatan in juni 2001 de overstap naar Amsterdam. Zlatan had het zeker niet altijd makkelijk bij Ajax en werd zelfs regelmatig uitgefloten door de fans, maar speelde in vier seizoenen wel twee landstitels, een KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal bij elkaar. Inmiddels won hij al 31 prijzen met zijn clubs. Ajax verkocht Zlatan kort na zijn sensationele solo tegen NAC (22 augustus 2004) voor 16 miljoen euro aan Juventus.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic viert zijn treffer namens Ajax tegen AS Roma, 12 oktober 2002. © ANP

Juventus (2004-2006): 26 goals in 92 duels

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic in duel met Zdenek Grygera bij zijn Champions League-debuut voor Juventus, 15 september 2004. © ANP Zlatan kwam in Italië zeker niet als een onbekende binnen. Op het EK 2004 in Portugal had hij namelijk deels voor de uitschakeling van Italië gezorgd, nadat hij met een acrobatische hakbal zijn aanstaande teamgenoot Gianluigi Buffon passeerde. Fabio Capello nam Zlatan onder zijn hoede in Turijn en liet hem urenlang naar beelden van Marco van Basten kijken. Dat Zlatan alles met een bal kon wist Capello wel, nu was het zijn taak om een doelpuntenmachine van hem te maken. De sportschool in en urenlang afwerken dus, zo simpel was het. Zlatan werd direct twee keer kampioen, maar Juventus werd teruggezet naar de Serie B vanwege het Calciopoli-schandaal.

Internazionale (2006-2009): 66 goals in 117 duels

Grote namens als Buffon, Del Piero (allebei net wereldkampioen) en Nedved gingen met Juventus naar de Serie B, maar de ambitieuze Zlatan zag dat niet zitten. Internazionale nam hem voor 26 miljoen euro over en er volgden drie titels in vier jaar. José Mourinho bouwde in Milaan aan een succesploeg en wilde Zlatan graag behouden, maar de Zweed koos in de zomer van 2009 voor FC Barcelona.

Volledig scherm Als spits van Inter in 2007. © REUTERS

FC Barcelona (2009-2010): 22 goals in 46 duels

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic en Thierry Henry als teamgenoten bij FC Barcelona in 2009. © afp Barcelona was op dat moment een van de allerbeste clubteams ooit en werd door 60.000 fans onthaald in Camp Nou. Het leek een droomhuwelijk, maar Zlatan botste na een paar maanden met Pep Guardiola. Zlatan deed het uitstekend in de spits, maar Guardiola zag daar toch liever zijn oogappel Lionel Messi. Het kwam niet meer goed tussen Pep en Zlatan, die de confrontatie aanging in een volle kleedkamer. Na een roerig jaar, waarin Zlatan wel vijf prijzen won met Barcelona, keerde hij in augustus 2010 weer terug naar Milaan. Niet om voor Internazionale (dat net de Champions League en de Italiaanse dubbel had gewonnen) te gaan spelen, maar nu om voor AC Milan uit te gaan komen.

AC Milan (2010-2012): 56 goals in 85 duels

Op zijn 28ste begon Zlatan na Juventus en Internazionale dus al aan zijn derde Italiaanse topclub. In zijn eerste seizoen werd Zlatan opnieuw kampioen, in zijn tweede seizoen eindigde Milan op vier punten van het herboren Juventus van Antonio Conte. Met 35 goals kende Zlatan zijn beste seizoen tot dan, maar hij stond in juni wel met lege handen. Het was dus weer tijd voor een nieuwe uitdaging.

Volledig scherm Revanche op FC Barcelona in de Champions League op 23 november 2011. © SCS/Image Photo Agency

Paris Saint-Germain (2012-2016): 156 goals in 180 duels

Die uitdaging vond Zlatan in Parijs, waar Qatar Sports Investments in 2011 besloot om een internationale voetbalgrootmacht van Paris Saint-Germain te maken. Een ambitieus plan, maar met Zlatan erbij viel alles op z'n plek in het Parc des Princes. Bijna alles dan. Er waren 12 nationale prijzen in vier seizoenen, maar succes in de Champions League bleef keer op keer uit. Vier keer op rij was de kwartfinale het eindstation. Zo staat Zlatan nog altijd in een rijtje met Gianluigi Buffon, Ruud van Nistelrooy en zijn idool Ronaldo van topspelers die nooit de Champions League wonnen.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic werd met PSG vier keer op rij kampioen, maar successen in de Champions League bleven uit. © GUILLAUME HORCAJUELO

Manchester United (2016-2018): 29 goals in 53 duels

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic juicht na zijn eerste goal voor Manchester United, waarmee hij zijn club direct de Community Shield bezorgde. © EPA Na vier jaar in Frankrijk, waar Ibrahimovic in zijn laatste seizoen liefst 50 keer scoorde, was het weer tijd voor een echte topcompetitie. Manchester United was na het vertrek van Sir Alex Ferguson flink afgegleden onder David Moyes en Louis van Gaal, maar samen met succescoach José Mourinho (eerder samen werkzaam bij Inter) wilde Zlatan ook in Engeland kampioen worden. Dat plan slaagde niet. In het eerste seizoen was er een zeer teleurstellende zesde plaats, het volgende seizoen werd United tweede op 19 punten van Manchester City. Wel won Zlatan met United nog de League Cup en Europa League. Op 20 april 2017 liep Zlatan echter een kruisbandblessure op in de kwartfinale tegen Anderlecht, zijn eerste en enige grote tegenslag in zijn loopbaan. Bij de gewonnen finale tegen Ajax in Stockholm keek Zlatan vanaf de tribune toe.

LA Galaxy (2018-2019): 53 goals in 58 duels

Ibrahimovic keerde na zijn zware knieblessure nog wel even terug bij Manchester United, maar achteraf bleek dat te vroeg. Zijn snelheid en kracht leek hij verloren. Toen hij in maart 2018 zonder transfersom naar Los Angeles Galaxy vertrok, was de verwachting dan ook dat de toen 36-jarige Zweed rustig ging afbouwen en vooral lekker van het leven ging genieten in het zonnige Californië. Genieten deed Zlatan in de Verenigde Staten, maar toch ook vooral omdat hij nog altijd een enorme sterspeler bleek te zijn. Bij zijn debuut tegen LAFC (4-3) zette hij de tribunes op zijn kop met een volley vanaf 42 meter en een rake kopbal in de slotminuut. Hij scoorde 53 keer in 58 duels in de MLS, maar LA Galaxy eindigde als dertiende en achtste. En Zlatan speelt alleen voor de prijzen, dus keerde hij in januari 2020 weer terug naar Europa.

Volledig scherm Zlatan bouwt een feestje met de fans van LA Galaxy. © USA TODAY Sports

AC Milan (2020-heden): 24 goals in 33 duels

Volledig scherm © AFP Zlatan terug bij Milan, een gevallen grootmacht in Italië en Europa; het werd vorig jaar met veel scepsis ontvangen. Na het vertrek van Zlatan begon de hegemonie van Juventus en Milan werd in 2015 zelfs tiende. Daarna kroop Milan weer een beetje omhoog, maar meer dan een plekje in de Europa League zat er jarenlang niet in. Sinds de komst van Zlatan is echter alles anders. De Zweed nam een piepjonge ploeg onder zijn hoede en leerde iedereen wat er voor nodig is om te winnen. Milan verloor sinds januari vorig jaar nog maar drie keer in de Serie A. Vorig seizoen eindigde Milan opnieuw als zesde, maar nu begint het geloof in de 19de landstitel toch echt te groeien bij de Rossoneri. Zlatan kent op zijn 39ste ook nog eens zijn meest productieve seizoen tot nu toe, met 12 goals in acht duels (444 minuten). Iedere 37 minuten is het raak. Hij maakte al vijf keer twee goals. Als hij dat zaterdagavond (18.00 uur) tegen Atalanta opnieuw doet, komt hij op 500 goals in clubverband. Een mooie mijlpaal, maar Zlatan zal dromen van iets groters: zijn 32ste prijs en veertiende landstitel.

