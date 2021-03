Zlatan bij Zweden: schitterende goals en controverses, maar nooit een kwartfinale

'Arrogante slechterik' Zlatan: 'Ik heb gehoord dat Liverpool nog spelers zoekt’

3 maart Het deed nogal wat stof opwaaien in Italië, maar gisteravond schitterde Zlatan Ibrahimovic dan toch echt op het Sanremo Music Festival. Later komt de spits van AC Milan ook zingend in actie, maar dit keer debuteerde hij alvast als co-presentator.