Ziyech voor het eerst dit seizoen in de basis, Sinisterra maakt basisdebuut in Premier League

Ziyech viel op 21 augustus nog wel in voor Chelsea, dat toen met 3-0 verloor bij Leeds United. Tegen Everton (0-1 winst), Tottenham Hotspur (2-2) en Leicester City (2-1 winst) bleef de voormalig spelmaker van SC Heerenveen, FC Twente en Ajax de hele wedstrijd op de bank. Ziyech lijkt daarmee bij Chelsea te blijven. Ajax gaat ondertussen voor Lucas Ocampos. De 28-jarige Argentijn komt over van Sevilla.



Luis Sinisterra staat voor het eerst in de basis in de Premier League bij Leeds United, dat vanavond op Elland Road bezoek krijgt van Everton. De 23-jarige linksbuiten uit Colombia, die deze zomer voor 25 miljoen euro overkwam van Feyenoord, mocht al wel drie keer invallen. Met een fraaie goal en een assist had Sinisterra vorige week al een flinke bijdrage in de 3-1 overwinning op Barnsley in de League Cup.