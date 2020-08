Ziyech valt uit bij Chelsea-debuut, Bergwijn maakt winnende voor Spurs

Ziyech maakt deze zomer voor veertig miljoen euro de overstap van Ajax naar Chelsea. The Blues begonnen zaterdag de voorbereiding op het nieuwe Premier Leauge-seizoen met een oefenduel met Brighton & Hove Albion. Daar trof Ziyech oud-ploeggenoot Veltman, die ook een basisplaats had.



Net als Ziyech begon ook aanwinst Timo Werner in de basis. De Duitse spits kwam deze zomer over van RB Leipzig en zorgde al binnen vijf minuten voor de 0-1 voor Chelsea. Ziyech gaf de voorzet op Callum Hudson-Odoi, die de bal verkeerd raakte. Werner kon de bal vervolgens makkelijk binnen tikken.



De goal van Werner leek lange tijd ook de winnende goal te maken, maar niets was minder waar. In de laatste minuut van de wedstrijd kreeg Brighton nog een strafschop, die werd benut door Pascal Gross. Hij bepaalde de eindstand op 1-1. Ziyech zag die tegengoal vanaf de bank, de Marokkaanse international viel na een uur uit met een blessure en werd afgelost door Conor Gallagher.



Chelsea opent op 14 september het nieuwe Premier League-seizoen eveneens tegen Brighton & Hove Albion.