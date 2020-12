Ziyech moet ook derby tegen Arsenal op Boxing Day laten schieten

Ziyech liep op zaterdag 5 december in de thuiswedstrijd tegen Leeds United (3-1 winst) een hamstringblessure op. Daardoor moest de linksbenige spelmaker de afgelopen weken al de wedstrijden tegen FK Krasnodar (1-1), Everton (1-0 nederlaag), Wolverhampton Wanderers (2-1 nederlaag) en West Ham United (3-0 winst) missen. Begin dit seizoen was Ziyech al enige weken uit de roulatie met een knieblessure, die hij opliep in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Brighton, waar hij debuteerde in het shirt van Chelsea.



Ziyech speelde tot op heden twaalf wedstrijden voor Chelsea, waarin hij goed was voor twee goals en drie assists. In tegenstelling tot de dure Duitse aankopen Kai Havertz en Timo Werner maakte hij indruk in bijna alle wedstrijden die hij speelde, wat hem op veel lof kwam te staan bij de Engelse pers en supporters van de club uit Londen.



Chelsea speelt zaterdagavond (18.30 uur), op Boxing Day, de Londense derby bij Arsenal. De ploeg van Mikel Arteta pakte slechts vijf punten uit de laatste tien duels en staat nu vijftiende in de Premier League, nog maar vier punten boven de degradatiestreep. Chelsea staat op een vijfde plaats met 25 punten, zes punten onder koploper Liverpool.