Ziyech keert na 468 dagen terug bij Marokko, Richarlison schittert voor Brazilië

Hakim Ziyech heeft na 468 dagen zijn rentree gemaakt in de nationale ploeg van Marokko. De linksbenige spelmaker van Chelsea stond in het stadion van Espanyol in Barcelona aan de aftrap in de oefeninterland tegen Chili.

Ziyech speelde op 12 juni 2021 zijn veertigste interland voor Marokko, maar werd daarna niet meer opgeroepen nadat hij in de clinch was geraakt met bondscoach Vahid Halilhodzic. Onder zijn opvolger Walid Regragui werd Ziyech direct opgeroepen en hij stond in het Estadi Cornellà-El Prat dus ook direct in de basis. Ziyech vormde in de eerste helft een voorhoede met Sofiane Boufal (SCO Angers) en Youssef En-Nesyri (Sevilla). Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat stonden ook aan de aftrap. In de eerste helft was er nog niet gescoord. Halverwege de eerste helft opende Boufal de score voor Marokko tegen Chili, dat zich niet heeft geplaatst voor het WK eind dit jaar. Abdelhamid Sabiri (Sampdoria) maakte er in de 78ste minuut 2-0 van bij het debuut van Regragui.



Ziyech maakte op 9 oktober 2015 zijn debuut in de nationale ploeg van Marokko, waarvoor hij in zijn eerste 40 interlands tot 17 goals en 10 assists kwam. Marokko speelt op het WK in Qatar in de poulefase tegen Kroatië, België en Canada.

Richarlison schittert voor Brazilië

In het Stade Océane won Brazilië, een van de favorieten voor de wereldtitel eind dit jaar, vanavond met 3-0 van Ghana. Marquinhos, de ervaren verdediger van Paris Saint-Germain, opende al na negen minuten de score uit een hoekschop van Barcelona-aanvaller Raphinha. Via goals van Richarlison in de 28ste en 39ste minuut, allebei op aangeven van Neymar, werd het nog voor rust 3-0 voor het team van bondscoach Tite. Manchester United-aanvaller Antony kwam na ruim een uur spelen in de ploeg voor Vinícius Júnior, de man in vorm bij Real Madrid. Bij Ghana werd Ajax-aanvaller Mohammed Kudus in de slotfase nog gewisseld.

Volledig scherm © AFP

Canada wint van Qatar, Ecuador scoort niet

Canada heeft in een oefeninterland vrij gemakkelijk gewonnen van Qatar, eind november tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase van het wereldkampioenschap voetbal. Het werd in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen 2-0, door doelpunten in de eerste helft van Cyle Larin en Jonathan David. Canada doet voor het eerst sinds 1986 weer mee aan het WK.

WK-organisator Qatar, dat verdedigend speelde, kreeg weinig kansen. De beste mogelijkheid was voor Abdulaziz Hatem, die met een schot van afstand op de doelman stuitte.

Oranje speelt in de groepsfase van het WK ook tegen Senegal (21 november) en Ecuador (25 november). De ploeg van bondscoach Louis van Gaal sluit de groepsfase op 29 november af tegen gastland Qatar.

Ecuador kwam in de Spaanse stad Murcia tegen Saudi-Arabië niet verder dan 0-0. Aanvaller Renato Ibarra, oud-speler van Vitesse, had een basisplaats bij Ecuador.

Volledig scherm De Canadese captain Junior Hoilett in actie tegen Qatar. © AP

Uruguay verliest van Iran

Barcelona-trainer Xavi krijgt na Memphis Depay en Frenkie de Jong ook Ronald Araújo geblesseerd terug van de interlandperiode. De verdediger uit Uruguay moest zich in de oefeninterland tegen Iran al na een paar minuten laten vervangen. Araujo, een vaste waarde achterin bij Barcelona, lijkt een liesblessure te hebben. De Oranje-internationals Depay en De Jong liepen donderdag in de met 2-0 gewonnen Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Polen beiden een bovenbeenblessure op.

Uruguay verloor in de Oostenrijkse stad Sankt Pölten met 1-0 van Iran, via een doelpunt van invaller Mehdi Taremi. Hij was na bijna 70 minuten in het veld gekomen voor Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh. Bij Iran begon Carlos Queiroz aan zijn tweede periode als bondscoach.

Volledig scherm Luis Suárez. © ANP / EPA