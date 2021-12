Ziyech heeft slechts 13 minuten nodig om zijn grote waarde voor Chelsea te bewijzen

Mason Mount had Chelsea in de eerste helft op voorsprong gebracht, waarna Emmanuel Dennis nog voor de pauze de stand gelijktrok. Ziyech kwam in de 60ste minuut in het veld en had minder dan een kwartier nodig om voor de winnende treffer te tekenen. Uit een voorzet van Mount joeg de voormalig Ajacied in de 73ste minuut de bal tegen de touwen.



In de 12de minuut werd de wedstrijd enige tijd stilgelegd, omdat een toeschouwer onwel was geworden. De scheidsrechter besloot tot de pauze om de hulpdiensten, waaronder de medische staf van beide clubs, hun werk te laten doen. Volgens aanwezige verslaggevers had iemand een hartaanval gekregen. Hij zou in stabiele toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht.