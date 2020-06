Zirkzee mag hopen op basisplaats tegen Gladbach: ‘Joshua is op de goede weg’

Serge Gnabry is na rugklachten wel weer inzetbaar. Mogelijk vormt hij voorin een koppel met de spits uit Schiedam. ,,Joshua is groot, behendig, kan de bal vasthouden en is goed in de afronding. Dat zijn de dingen die wij verwachten van een spits. Hij is een goed alternatief”, zei Flick over de 19-jarige jeugdinternational, die al drie keer scoorde in de Bundesliga.



De Duitse coach kan in de resterende competitiewedstrijden in elk geval geen beroep meer doen op Thiago. De Spaanse middenvelder heeft een operatie ondergaan aan een lies. Flick hoopt dat Thiago op 4 juli in de Duitse bekerfinale tegen Bayer Leverkusen wel weer kan meedoen.