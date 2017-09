Zinédine Zidane predikt kalmte bij haperend Real

,,We speelden niet slecht, maar hebben momenteel moeite met scoren'', zei Zidane. ,,Ik heb wel 26 of 27 doelpogingen genoteerd, maar de bal wilde er maar niet in. Twee uit negen in eigen stadion is niet goed. Toch moeten we kalm blijven; dit kan weleens gebeuren. De competitie duurt nog heel lang, er is nog niets beslist, ook al staan we nu zeven punten achter op de kop.''



De Braziliaanse linksback Marcelo moest tegen Real Betis na zeventig minuten geblesseerd naar de kant. Onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig het is. Zijn mogelijke vervanger Theo Hernández staat ook aan de kant, met een schouderblessure.