Zinderende titelstrijd Spanje: Koeman en Barcelona zien ook Real Madrid punten morsen na VAR-chaos

Real Madrid is er niet in geslaagd om de koppositie in La Liga over te nemen. De Koninklijke had kunnen profiteren van het gelijkspel tussen FC Barcelona en Atlético Madrid , maar in plaats daarvan werd er gelijkgespeeld tegen Sevilla. Toni Kroos redde in extremis een punt: 2-2.

Winst op Sevilla en Real Madrid zou voor het eerst sinds oktober weer eens bovenaan staan in de Spaanse competitie met nog maar drie wedstrijden voor de boeg. Real Madrid zou dan immers op 77 punten komen, net als Atlético Madrid, maar omdat Real thuis met 2-0 won van Atlético en het onderlinge duel in het Wanda Metropolitano in 1-1 eindigde, was het onderlinge resultaat in het voordeel van De Koninklijke.

Maar die winst op Sevilla, die kwam er niet. Met Luuk de Jong en Karim Rekik op de bank was het Fernando die na 22 minuten de 0-1 verzorgde. Hij deed dat tien minuten nadat Karim Benzema een goal afgekeurd zag worden, omdat Álvaro Odriozola buitenspel stond alvorens hij de voorzet gaf op de Franse spits van Real Madrid. In plaats van een 1-0 voorsprong stond Real zodoende op een 0-1 achterstand na de eerste helft.

Na rust voetbalde Sevilla nauwelijks meer en was het wachten op de gelijkmaker van het jagende Real Madrid. Nadat Vinícius Júnior nog een enorme kans om zeep hiep, was het na 67 minuten via invaller Marco Asensio alsnog raak. Hij verzorgde amper een minuut na zijn entree de 1-1 en Real Madrid rook bloed.

Een kwartier voor tijd leek Real Madrid ook de gouden kans op de 2-1 te krijgen, maar een VAR-ingreep zette de hele wedstrijd op z’n kop. Benzema werd onderuit gehaald door Sevilla-doelman Yassine Bono en de bal werd op de stip gelegd. De VAR had echter gezien dat Éder Militão aan de andere kant hands had gemaakt. En dus kreeg niet Real Madrid maar Sevilla een penalty. Real was vol ongeloof, maar daar had Ivan Rakitic geen boodschap aan. Hij schoot de 1-2 tegen de touwen.

Volledig scherm Karim Benzema gaat naar de grond, maar de penalty gaat niet door. © AP

Die 1-2 leek lange tijd de eindstand te worden, maar het was Toni Kroos die diep in blessuretijd zijn afstandsschot van richting veranderd zag worden door Diego Carlos en de bal zomaar in het doel zag belanden. De eindstand werd zodoende bepaald op 2-2. Daarmee blijft de titelstrijd in Spanje ongekend spannend. Real Madrid en Barcelona staan nu allebei op 75 punten, twee minder dan Atlético.

