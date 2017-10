Zij kwamen sterker terug van kruisbandleed

Het grootste voorbeeld, misschien wel wereldwijd, van een speler die sterker terugkomt van een kruisbandblessure is Ruud van Nistelrooy. Voor de Brabander begon de ellende op 7 maart 2000, toen hij in een oefenduel tegen het Deense Silkeborg IF al na vijf minuten van het veld moest nadat hij verkeerd neer kwam na een omhaal. Daarbij had hij de mediale band van zijn rechterknie afgescheurd. Samen met clubarts Cees-Rein van den Hoogenband en hersteltrainer Luc van Agt ging Van Nistelrooy snel weer het veld op voor zijn herstel, want hij wilde het EK 2000 (in België/Nederland) halen en had een droomtransfer naar Manchester United in het verschiet liggen.



Op 27 april gaat Van Nistelrooy naar Manchester voor medische tests, waar United constateert dat zijn knie nog niet volledig in orde is. Van Nistelrooy keert een dag later weer terug op het trainingsveld op De Herdgang, maar daar slaat het noodlot toe. Bij kopoefeningen zakt Van Nistelrooy opnieuw door zijn knie. Nu is het echt fout: de kruisband in zijn rechterknie is volledig afgescheurd. Geen EK en geen transfer, maar een maandenlange revalidatie wachten hem. Van Nistelrooy wordt in de Verenigde Staten geopereerd door chirurg Richard Steadman en maakt op 3 maart 2001 zijn rentree bij PSV.