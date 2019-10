Ziekenboeg Mannschaft overvol: ook Hector haakt af

Löw mist door blessures al Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Kevin Trapp, Nico Schulz, Julian Draxler, Thilo Kehrer en Leroy Sané. Toni Kroos viel zaterdag bij Real Madrid geblesseerd uit en verdediger Jonas Hector hield klachten over aan de competitiewedstrijd van 1. FC Köln bij Schalke 04 (1-1).



Hector maakte de 90 minuten weliswaar vol en tekende in de blessuretijd zelfs voor de gelijkmaker in Gelsenkirchen, maar een dag later meldde Köln via Twitter dat hij vanwege “neuromusculaire problemen” moet afzeggen. De aanvallend ingestelde linksback speelde 43 interlands voor de ‘Mannschaft’.