Ziekenboeg ManCity puilt uit, ook oud-PSV'er Zinchenko valt weg

Bekerwinnaar Australië is Verbeek op het lijf geschreven: ‘Werken met doeners in plaats van denkers’

24 oktober Gertjan Verbeek veroverde gisteren in Australië de eerste prijs in zijn loopbaan sinds de bekerwinst met AZ sinds 2013. Met zijn club Adelaide United won hij het bekertoernooi van het land (FFA Cup). ,,We hebben een klein feestje gevierd.”