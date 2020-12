Zidane vindt Benzema beter dan Henry, Mbappé en Just Fontaine

De 32-jarige Benzema had gisteren een belangrijk aandeel in de zege op Bilbao. In de slotfase was hij twee keer trefzeker. Een week geleden leidde hij 'De Koninklijke' met twee doelpunten langs Borussia Mönchengladbach, waardoor uitschakeling in de Champions League voorkomen werd.

,,Voor mij is hij de beste, omdat hij al zo lang bij Real Madrid speelt en zichzelf blijft bewijzen", aldus Zidane. ,,Hij heeft meer dan 500 wedstrijden gespeeld en zoveel goals gemaakt. Zijn prestaties en onderscheidingen spreken voor zich. Voor mij is hij zeker weten de beste."

Zidane schaalt Benzema dus hoger in dan onder anderen Thierry Henry (43), die begin deze eeuw grote indruk maakte bij Arsenal en in 2007 naar FC Barcelona ging, oud WK-topscorer en Franse legende Just Fontaine en Kylian Mbappé. ,,,Karim is nu een completere speler dan vroeger. Hij is geen echte nummer 9, hij denkt niet alleen aan het maken van doelpunten en dat vind ik mooi aan hem", aldus de trainer.



,,Hij houdt ervan om te combineren met zijn teamgenoten en kansen voor hen te creëren. Maar hij weet ook hoe hij doelpunten moet maken en dat doet hij wanneer het team dat het meest nodig heeft, zoals vandaag. Dat is waar Karim voor staat.”