‘Zidane keert terug bij Real, club benoemt trainer vanavond’

0:56 Atlanta United heeft ook de tweede wedstrijd in de MLS niet kunnen winnen. Bij het debuut van Frank de Boer in het Mercedes-Benz Stadium, dat gevuld was met zo'n 60.000 toeschouwers, speelde de Amerikaanse titelverdediger met 1-1 gelijk tegen MLS-nieuwkomer FC Cincinnati. Roland Lamah (ex-Roda JC) maakte vijf minuten voor tijd de gelijkmaker.