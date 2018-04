Zevende titel op rij dichtbij voor Juve na nieuwe zege

Juventus was woensdag nog dicht bij een stunt tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League, maar werd in blessuretijd alsnog uitgeschakeld. Tegen Sampdoria herstelde de ploeg van coach Massimiliano Allegri zich van die domper.



Mario Mandzukic toonde opnieuw zijn vorm door vlak voor rust de 1-0 binnen te schieten na een voorzet van Douglas Costa, die enkele minuten daarvoor was ingebracht voor Miralem Pjanic. Costa gaf in de tweede helft ook de voorzet waaruit Benedikt Höwedes de 2-0 achter doelman Emiliano Viviano kopte. Costa stelde vervolgens de andere Duitser van 'Juve', Sami Khedira, in staat de eindstand op 3-0 te brengen.