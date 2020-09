Zes spelers Flamengo besmet met coronavirus

Samenvatting AS Roma stelt teleur in Verona

20 september AS Roma is teleurstellend begonnen aan de nieuwe competitie in de Serie A. Het uitduel met Hellas Verona eindigde in 0-0. In de slotfase waren beide clubs nog dicht bij een treffer. Eerst schoot Federico Dimarco namens Verona op de lat en daarna deed Leonardo Spinazzola aan de andere kant hetzelfde.