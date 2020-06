Zes dingen om je op te verheugen tijdens de herstart van de Serie A

De Serie A is de laatste jaren nooit zo spannend geweest als nu. Vanaf vanavond barst de strijd in alle hevigheid los. Zeker clubs in de bovenste regionen naderen een climax waar de beste thrillers niet aan kunnen tippen. Dit zijn zes redenen om thuis te blijven voor het Italiaanse voetbal.

Ongekende spanning aan kop

Elf punten voorsprong, zeventien punten voorsprong... Recordkampioen Juventus veroverde de afgelopen jaren met speels gemak de Italiaanse landstitel. Dit seizoen morst de tot voor kort ongenaakbare topclub uit Turijn opeens punten en ontspint zich in de laatste weken een felle strijd om het eremetaal. Met nog twaalf duels voor de boeg bedraagt het gat tussen koploper Juve en naaste achtervolger Lazio slechts één punt. Pikant: over een maand staan de twee lijnrecht tegenover elkaar.

Revanche voor Ronaldo

Ronaldo en prijzen: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het was dan ook een onwerkelijk beeld dat afgelopen woensdag niet Juventus en de Portugese superster, maar Napoli er met de Coppa Italia vandoor ging. Ronaldo krijgt nog twee kansen om zijn dertigste clubtrofee aan zijn imposante eregalerij toe te voegen. Zoals benoemd verdedigt Juventus de koppositie in Italië, buiten de landsgrenzen aast Juventus op de winst van de Champions League. Daarvoor moet de club van Matthijs de Ligt, die aast op zijn eerste prijs in Turijnse dienst, nog wel eerst een 1-0 achterstand tegen Olympique Lyon wegpoetsen.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © BSR Agency

Wie pakt welk Europees ticket?

Achter Juventus en Lazio gaat zich in de slotweken een razendspannende race om Champions League-voetbal ontvouwen. Inter, Atalanta en AS Roma azen op twee tickets voor het grootste clubtoernooi ter wereld. Ook plaats zes, die rechtgeeft op kwalificatie voor de Europa League, kent veel gegadigden. Het verschil tussen Napoli en nummer tien Bologna bedraagt slechts vijf punten.

De Nederlanders

Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij zijn de grootste Nederlandse blikvangers in de Serie A, als basisspelers bij de topclubs Juventus en Inter. De Italiaanse topcompetitie telt meer Nederlanders, veertien om precies te zijn. Zo imponeren Marten de Roon en Hans Hateboer al het hele seizoen met de knappe nummer vier Atalanta en is Justin Kluivert regelmatig basisklant bij AS Roma. Verder vormen Stefano Denswil, Mitchell Dijks, Jerdy Schouten (allen Bologna), Bram Nuytinck, Hidde ter Avest, Marvin Zeegelaar (allen Udinese), Bobby Adekanye en Ricardo Kishna (beiden Lazio) de Nederlandse enclave. Atalanta-revelatie Robin Gosens beschikt over een Duits én Nederlands paspoort. De meest onbekende Nederlander luistert naar de naam Djavan Andersen. De 25-jarige middenvelder staat onder contract bij Lazio, maar zit nooit bij de selectie.

Bekijk hier de vooruitblik op de herstart met Jerdy Schouten:

Afscheid van koning Zlatan?

Ibrahimovic zorgde afgelopen winter voor een spectaculaire rentree bij het kwakkelende AC Milan. De 38-jarige spits vertoefde de laatste jaren bij LA Galaxy en hielp vanaf januari Milan met goals en zijn ervaring doodleuk naar de zevende plaats. Opeens gloort Europees voetbal voor de gevallen grootmacht. Door een kuitspierblessure is het een race tegen de klok voor de razendpopulaire Zweed om zijn Italiaanse avontuur een passend slot te geven. Ibracadraba lijkt komende zomer terug te keren naar zijn thuisland, waar hij mede-eigenaar is van Hammarby IF. Zet zeker nog eens de televisie aan voor een laatste glimp van de zelfbenoemde God uit Zweden op het hoogste podium.

Immobile hard op weg naar doelpuntenrecord

Vrij vertaald vanuit het Italiaans betekent Immobile ‘onbeweeglijk’. Iets wat zeker niet van toepassing is op de spits, die rent, sleurt én scoort. Afgelopen seizoen bleef de teller voor Immobile steken op vijftien treffers, deze jaargang heeft de Italiaanse sluipschutter van Lazio de smaak te pakken. Met 27 goals in 26 optredens loopt de dertigjarige spits zelfs beter dan een op een. Mocht hij zijn krankzinnige moyenne doortrekken, gloort een record aan het einde van de rit. Met 36 goals staan Gino Rossetti (Torino, 1928/1929) en Gonzalo Higuain (Napoli, 2015/2016) nu nog met een dikke viltstift in de recordboeken, Immobile staat te trappelen hun namen door te krassen en zijn eigen naam te noteren.