Zeneli grote man bij zege Kosovo in beladen duel

Zeneli scoorde in de 20ste en 51ste minuut en had zo een grote bijdrage in de zege. De aanvaller van sc Heerenveen kreeg in de 87ste minuut een publiekswissel. Edon Zhegrova van Genk maakte de 3-0.



Het vriendschappelijke duel was voor Zeneli en veel van zijn ploeggenoten speciaal. Ruim 90 procent van de Kosovaarse bevolking is van Albanese afkomst. Dat geldt ook voor Zeneli, die overigens geboren werd en opgroeide in Zweden.



Het was de eerste keer dat Kosovo en Albanië het tegen elkaar opnamen. Naast Zeneli deden met Donis Avdijaj (vorig seizoen door Schalke 04 verhuurd aan Roda JC) en Milot Rashica (Vitesse) nog twee voetballers met een verleden uit de eredivisie mee. Rashica, tegenwoordig spelend voor Werder Bremen, speelde in het verleden twee interlands voor Albanië. Toen Kosovo in mei 2016 werd toegelaten tot de Europese voetbalbond UEFA en wereldvoetbalbond FIFA, maakte Rashica de overstap. Rashica is in Kosovo geboren.



Kosovo, een land van 1,8 miljoen mensen, vierde in februari van dit jaar tien jaar onafhankelijkheid van Servië. Die werd uitgeroepen, bijna tien jaar nadat het Servische leger zich had teruggetrokken na luchtaanvallen door de NAVO.