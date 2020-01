Zelfs trainer Kohfeldt is geblesseerd bij geplaagd Werder Bremen

Een vliegreis van 9000 kilometer voor amateurs in Frans bekertoer­nooi

12:47 De amateurs van Saint-Pierroise spelen morgen een bijzondere wedstrijd. Voor de tweede keer deze maand moeten ze een reis maken van meer dan 9000 kilometer om een wedstrijd in het Franse bekertoernooi te spelen. ,,Iedereen hier is helemaal gek van voetbal. Voor ons eiland is het bereiken van de laatste 32 al mooi, maar wij willen meer.”