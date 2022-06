Zeldzame invalbeurt Cristiano Ronaldo in Nations League-kraker tegen Spanje

Uit voorzorg begon Ronaldo op de bank in Estadio Benito Villamarín. De 37-jarige superster zag hoe zijn team op achterstand kwam door een goal van Morata, zijn oud-ploeggenoot bij Juventus. Hij rondde een counter perfect af. De voorzet van Pablo Sarabia was op maat. Carlos Soler had even later de 2-0 op de voeten, maar zijn inzet stuitte op de Portugese doelman Diogo Costa.

In de tweede helft drong Portugal steeds meer aan, zeker toen Ronaldo na ruim een uur zijn opwachting maakte. Maar het was een andere invaller, Ricardo Horta, die zijn land aan een punt hielp door na een voorzet van João Cancelo vanaf rechts binnen te tikken: 1-1.



In dezelfde poule uit de A-divisie won Tsjechië met 2-1 van Zwitserland. Jan Kuchta bracht de Tsjechen in Praag al snel op voorsprong, maar op slag van rust maakt Noah Okafor gelijk. In de tweede helft bezorgde de Zwitser Djibril Sow met een eigen doelpunt Tsjechië de winst én de koppositie in de poule na één speelronde.



Het Nederlands elftal begint morgen aan de Nations League. Oranje neemt het dan op tegen België. Ook Wales en Polen zitten in de poule van Nederland, dat ook uitkomt in de A-divisie van de Nations League.