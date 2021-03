Zeer curieuze hoofdrol Lamela tegen Arsenal: wondergoal én rode kaart

VideoArsenal heeft editie 202 van de North London Derby gewonnen. Érik Lamela opende met een prachtige rabona de score voor Tottenham Hotspur, maar via Martin Ødegaard en Alexandre Lacazette won het team van Mikel Arteta toch nog met 2-1. Arsenal blijft tiende en Spurs zevende in de Premier League.

Tottenham Hotspur kwam na 33 minuten spelen op voorsprong in het Emirates Stadium in het noordoosten van Londen. Heung-Min Son was na 19 minuten al geblesseerd uitgevallen en werd vervangen door Érik Lamela. De Argentijnse linkspoot kreeg de bal een kwartiertje later voor zijn rechtervoet, maar daar vertrouwt hij niet zo op. Lamela besloot toen maar achter zijn standbeen langs te schieten en door de benen van Thomas Partey heen ging de bal naar de verre hoek. Het was niet voor het eerst dat Lamela scoorde met een ‘rabona’ (schot of voorzet achter je standbeen), want op 23 oktober 2014 deed hij dit ook al toen Spurs in de Europa League met 5-1 won van Asteras Tripolis.



De fraaie goal van Lamela werd uitgebreid gevierd door de Argentijn en zijn teamgenoten, maar Spurs ging niet met een voorsprong de rust. De Noorse linkspoot Martin Ødegaard, die door Arsenal wordt gehuurd van Real Madrid, schoot in de 44ste minuut raak.

In de 64ste minuut maakte Alexandre Lacazette de winnende 2-1 voor Arsenal. De Franse spits werd onderuit gehaald door de Colombiaanse verdediger Davinson Sánchez (ex-Ajax), al had Lacazette met links al een matig schot losgelaten. Toch besloot scheidsrechter Michael Oliver de bal op de stip te leggen en Lacazette schoot koeltjes raak.

Lamela werd de schlemiel door een kwartier voor tijd rood te krijgen, nadat hij Arsenal-linksback Kieran Tierney een klap in het gezicht gaf bij een duel. Hij is de vijfde speler in de geschiedenis van de Premier League die als invaller eerst scoort en vervolgens rood krijgt.

Geen Bergwijn

Via Harry Kane was Spurs in de slotfase nog drie keer dichtbij de gelijkmaker. Eerst dacht hij de 2-2 al te hebben gemaakt, maar zijn goal werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. In de 90ste minuut schoot Kane nog tegen de paal, nadat Bernd Leno een stap zette op het moment dat er werd geschoten. In de 95ste minuut mocht Kane nog eens aanleggen vanaf zo'n 18 meter, maar nu ging zijn vrije trap ruim over het doel. Steven Bergwijn ontbrak in de wedstrijdselectie van José Mourinho.

Arsenal staat nu op de tiende plaats in de Premier League met 41 punten na 28 duels. Spurs staat zevende met 45 punten. Voor beide clubs wordt het nog lastig om zich te plaatsen voor de Europa League. Tottenham Hotspur speelt op 25 april nog wel de finale van de League Cup tegen Manchester City.

Beide clubs kunnen zich nog wel plaatsen voor de Champions League, maar dan zal de Europa League gewonnen moeten worden. Spurs won donderdagavond met 2-0 van Dinamo Zagreb, Arsenal won met 1-3 bij Olympiakos.

