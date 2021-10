Zahavi de geschiedenisboeken in als topscorer aller tijden Israël: ‘Records zijn er om gebroken te worden’

Samenvatting Feyenoor­ders Kökçü en Pedersen niet blij met onderling gelijkspel: ‘Hopen dat Oranje van Noorwegen wint’

9 oktober Het duel tussen Turkije en Noorwegen, de concurrenten van Oranje in de strijd om een ticket voor het WK van 2022, is in een gelijkspel geëindigd. In Istanboel werd het 1-1 in het stadion van Fenerbahçe.