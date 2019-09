‘Zaakwaarnemer van Courtois en Tielemans aangehouden’

Het Belgische Openbaar Ministerie meldt slechts dat de huiszoekingen werden geleid door een onderzoeksrechter uit Brussel en uitgevoerd door het Centraal Orgaan ter Bestrijding van de Corruptie, die daarbij samenwerkt met de lokale politie. ,,De feiten betreffen het witwassen van geld en private omkoping in het kader van transfers van voetbalspelers”, valt te lezen in een persbericht.

De huiszoekingen volgen op een eerdere operatie waarbij in april kantoren van Anderlecht en de Belgische voetbalbond werden bezocht. Dat onderzoek spitst zich toe op de financiële constructies rond de transfer van spits Alexander Mitrovic van Anderlecht naar Newcastle United in 2015. Het staat los van ‘Operatie Zero’, het onderzoek rond voetbalmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, dat in oktober 2018 leidde tot een reeks arrestaties in het voetbalmilieu. Het OM geeft voorlopig geen details vrij over de identiteit van de personen die opgepakt zijn.