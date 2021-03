Yilmaz troeft Ronaldo en Koller af: niemand was grotere Oranje-beul

De afgelopen vijftig jaar was er niemand die zo vaak Oranje pijn deed als Yilmaz: de spits verhoogde zijn totaal tegen Nederland naar vijf treffers. Daarmee passeerde de aanvaller van LOSC Lille andere beulen Cristiano Ronaldo (Portugal) en Jan Koller (Tsjechië), die beiden viermaal toesloegen tegen Oranje. Yilmaz scoorde voor de derde keer op rij tegen Nederland. De twee laatste duels zetten de Turken na een treffer van Yilmaz om in een overwinning.

Ligue 1

Yilmaz is bezig aan zijn 57ste interland namens Turkije. De aanvaller speelde eerder voor onder andere Fenerbahce, Trabzonspor, Galatasaray en Besiktas. Dit seizoen was hij al negenmaal trefzeker in de Franse Ligue 1. Daarmee heeft hij een aanzienlijk aandeel in de gedeelde koppositie. Yilmaz en consorten werden vorige maand uitgeschakeld in de Champions League door Ajax.