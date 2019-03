Xavi: WK 2022 met 32 landen meer dan genoeg

,,Het wordt te veel en te lang”, zegt de oud-speler van FC Barcelona die sinds 2015 bij Al Sadd in Qatar speelt. ,,Stel je 48 teams voor in Qatar. Naar mijn mening gaat dat niet goed.”



,,Het is aan de organisatoren om dat te beslissen, maar op dit moment stelt Qatar alles in het werk om een wereldkampioenschap voor 32 deelnemers te organiseren. Het zal lastig worden dat aan te passen naar een WK voor meer teams”, zei Xavi op een promotie-evenement in Mumbai. ,,Het is ook goed voor het voetbal als het om 32 landen gaat. Dat is meer dan genoeg.”