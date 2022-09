Xavi verwacht revanche van FC Barcelona in München: ‘Staan er veel beter voor’

Xavi was vorig seizoen pas net aangesteld als trainer toen hij de beslissende groepswedstrijd van Barcelona bij Bayern met 3-0 verloor. De Catalanen liepen daardoor een plek in de achtste finales van de Champions League mis. Het was niet voor het eerst dat Barcelona ten onder ging tegen Bayern. In augustus 2020 vernederde de Duitse recordkampioen Barça in Nou Camp met 8-2.

,,We spelen tegen een van de beste teams ter wereld. We hebben hier in dit stadion nog niet gewonnen”, zei Xavi, die tevreden is over de start van de van Bayern München overgekomen spits Robert Lewandowski. ,,Het wordt natuurlijk een bijzondere wedstrijd voor hem. Hij is een echte leider op het veld. Robert zal dinsdag erg gemotiveerd zijn.”