Xavi Simons laat PSV teleurgesteld achter: spelmaker via Paris Saint-Germain vrijwel zeker naar RB Leipzig

Dat verzekeren bronnen rondom de speler en is ook binnen PSV al bekend. Simons verkiest de Bundesliga boven de eredivisie en heeft intimi laten weten dat de kans heel groot is dat hij door Paris Saint-Germain meteen uitgeleend zal worden aan RB Leipzig. De nummer drie van Duitsland verkocht schaduwspits Dominik Szoboszlai eerder deze maand nog voor een recordbedrag aan Liverpool.

Simons, die in Parijs voor vier seizoenen gaat tekenen, werd voor PSV een schot in de roos, maar genereerde met zijn spel en rendement ook veel interesse uit Europese topcompetities. Tal van clubs streden om zijn krabbel. Die jacht is nog gaande, nu duidelijk is dat Paris Saint-Germain sterk overweegt de geboren Amsterdammer meteen te verhuren. Die strijd blijkt Leipzig dus alvast in haar voordeel te hebben beslist, tenzij PSG hem op het laatste moment nog zelf wil houden.