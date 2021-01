Xavi Simons (17) mag dromen van PSG-debuut: Pochettino neemt Nederlander mee naar Saint-Étienne

Simons maakte in augustus al zijn officieuze debuut voor PSG, de club die hem in 2019 bij Barcelona wegplukte. Sinds zijn komst naar Parijs speelde Simons zijn wedstrijden voor de Onder-19, maar in de voorbereiding maakte hij in de oefenwedstrijd tegen Sochaux al zijn eerste minuten voor de hoofdmacht die toen nog onder leiding stond van Thomas Tuchel.



Tuchel heeft inmiddels plaatsgemaakt voor Pochettino en de Argentijn gunde de jonge Nederlander de kans om zich op trainingen te laten gelden. Die kans heeft Simons blijkbaar met beide handen aangegrepen, want zijn naam is terug te vinden op de lijst met spelers die tot de selectie behoren voor het uitduel met Saint-Étienne.



Simons, naast Mitchel Bakker de tweede Nederlander bij de PSG-selectie, zat al eens eerder bij de selectie van PSG, maar speelminuten maakte hij nog niet in een officieel duel. Het is dus de vraag of Pochettino bij zijn eigen debuut als PSG-coach ook de Nederlander een officieel debuut gunt.



PSG staat in de Ligue 1 derde met één punt achter zowel Olympique Lyon als Lille. Ook die twee ploegen komen vanavond in actie. Het Olympique Lyon van Memphis Depay speelt om 21.00 uur de thuiswedstrijd tegen Lens terwijl het Lille van Sven Botman om diezelfde tijd thuis speelt tegen Angers.