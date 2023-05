Xavi over Barcelona-plan met Lionel Messi: ‘We hebben op het WK nog gezien hoe buitengewoon hij is’

Lang niet iedereen in Barcelona is overtuigd of een terugkeer van Messi wel zo'n goed idee is. De linkspoot uit Rosario wordt op 24 juni al 36 jaar en maakte de afgelopen twee jaar bij Paris Saint-Germain sporadisch een geïnspireerde indruk, al was hij nog wel goed voor 32 goals en 35 assists in 74 wedstrijden en werd hij nog twee keer kampioen in Frankrijk, nadat hij met Barcelona al 34 prijzen had gewonnen. Messi moest in 2021 Barcelona na 21 jaar verlaten omdat de club hem niet meer kon betalen. Messi kondigde zijn vertrek in tranen aan, maar kon geen afscheid nemen van de fans omdat de stadions toen al ruim een jaar leeg waren.



Xavi hoopt Messi twee jaar later toch nog terug te laten keren in Barcelona, al zal dat volgend seizoen niet in Camp Nou zijn. ,,Ik heb de president (voorzitter Joan Laporta, red.) verteld dat de terugkeer van Messi logisch is. Het is nu aan Leo. Ik denk dat hij moet beslissen, het is aan hem. Ik spreek veel met Leo, ja", zei Xavi.