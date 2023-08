Xavi moet woede bij FC Barcelona bekopen met schorsing van twee duels

Tim Krul terug in ‘walhalla’: ‘Luton Town is sowieso een schitte­rend verhaal’

Tim Krul (35) speelt dit seizoen tóch in de Premier League. De Nederlandse WK-held gaat tekenen bij het gepromoveerde Luton Town en is daarmee al de derde Nederlandse keeper in de hoogste Engelse competitie. ,,Voor mij is de Premier League het walhalla.