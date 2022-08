Wrede details in proces rond ‘roofdier’ Benjamin Mendy: ‘Jacht op vrouwelijke sekspartners was een spelletje’

Manchester City-verdediger Benjamin Mendy (28) en zijn handlanger worden beschuldigd van aanranding en verkrachting van in totaal 22 jonge vrouwen. Het proces is gisteren van start gegaan met het pleidooi van de advocaat van de slachtoffers. En dat leidde tot enkele gruwelijke verhalen.

Het gaat om feiten die zich afspeelden tussen 2018 en 2021. Benjamin Mendy wordt, samen met zijn zogezegde ‘fixer’ Louis Saha Matturie (40), beschuldigd van zedenfeiten tegen 22 vrouwen. De gewezen Franse international ontkent acht beschuldigingen van verkrachting, één van aanranding en één van poging tot aanranding. Zijn vriend ontkent op zijn beurt acht gevallen van verkrachting en vier van aanranding.

De gemiddelde leeftijd van de vrouwen in kwestie bedraagt 20 jaar en 9 maanden. Eentje was zelfs amper 17. En volgens hun entourage kwamen in haast alle getuigenissen dezelfde zaken terug: ze waren te dronken om zich nog iets te herinneren, of ze sliepen en werden abrupt gewekt.

,,Deze zaak heeft weinig te maken met voetbal”, stak openbaar aanklager Timothy Cray zijn pleidooi van wal. ,,Hij speelde voor Manchester City en won het WK met het Franse nationale elftal. De successen brachten roem en geld met zich mee. De welvaart en status misbruikte Mendy om anderen te vinden die hem hielpen om te krijgen wat hij wilde. Het is een nieuw hoofdstuk in een oud verhaal: mannen die verkrachten en aanranden, omdat ze denken dat ze macht hebben en dat ze ermee weg kunnen komen.”

Volledig scherm © AFP

,,Ze hebben van hun jacht op vrouwelijke sekspartners een spel gemaakt”, ging hij verder. ,,Het maakte hen tot roofdieren, die in staat waren serieuze zedenmisdrijven te plegen. Ze waren bereid om daarvoor grenzen te overschrijden. Voor hen waren deze vrouwen vervangbaar, ze konden er seks mee hebben en ze dan aan de kant schuiven.”

De villa van Mendy werd tot in de puntjes beschreven voor de rechtbank. ,,Ze zaten er geïsoleerd op bijna 30 kilometer van het centrum van Manchester. Het is niet onlogisch dat ze zich kwetsbaar voelden zodra de poorten achter hen op slot werden gedaan.” Sommige slachtoffers moesten hun gsm inleveren wanneer ze Mendy’s huis betraden - zogezegd om niet ongewenst op sociale media te verschijnen -, anderen werden volgens getuigenissen opgesloten in een kamer. Zogenaamde panic rooms waarin je de deur langs de binnenkant alleen op een specifieke manier open krijgt.

‘Niet bewegen’

De misdaden volgden vaak hetzelfde stramien. ,,Saha had de opdracht jonge vrouwen te vinden en situaties te creëren waarin zij konden worden verkracht”, aldus Cray. Hij pikte ze vaak op in nachtclubs in Manchester. De advocaat beschreef een situatie van 23 juli vorig jaar in detail. Een 22-jarige vrouw was - in ruil voor geld - door Saha uitgenodigd om te komen zwemmen bij Mendy thuis. Toen Mendy de vrouw uitnodigde in zijn thuisbioscoop, waarschuwde ze een andere aanwezige vrouw dat ,,als ze binnen 10 minuten niet terug was, ze haar moest komen zoeken”. Zo geschiedde, maar twee van Mendy’s handlangers blokkeerden de weg. De vrouw weigerde seks te hebben met Mendy, maar gaf uiteindelijk toch toe en werd verkracht.

Volledig scherm Louis Saha Matturie. © ANP / EPA

Later die avond trokken Mendy en Saha naar een nachtclub, waar ze twee 19-jarige meisjes mee naar huis namen. Ook zij werden beiden verkracht. Volgens hun verklaringen werd een van de meisjes plat op de zetel wakker met de armen op de rug geklemd. ,,Niet bewegen, niet bewegen”, zei Mendy terwijl hij haar verkrachtte. Twee andere vrouwen getuigen dat ze op een andere avond tussen de twee mannen werden ‘doorgegeven’ op een feestje in de miljoenenvilla van Mendy.

Mendy en Saha beweren dat de vrouwen telkens toestemming hadden gegeven voor de seksuele handelingen. Het proces zal zo'n 15 weken lopen, in de tussentijd zijn beide heren vrij op borgtocht. Tussen augustus en december vorig jaar zat Mendy een tijd lang vast, omdat hij zich niet aan de eerdere voorwaarden had gehouden. Mendy werd in augustus van vorig jaar reeds geschorst door zijn club Manchester City in afwachting van het proces. De linksachter werd in 2017 voor 57,5 miljoen euro gekocht van AS Monaco.