Wout Weghorst zet defensie Manchester United voor schut: ‘Als Kevin De Bruyne dit doet, worden we gek’

SamenvattingWout Weghorst wacht na twee wedstrijden nog op zijn eerste Premier League-goal voor Burnley, maar de spits heeft tegen Watford en Manchester United wel al zijn stempel gedrukt. Met een fraaie actie had hij een groot aandeel in de 1-1 tegen Manchester United en dat bleef niet onopgemerkt bij de Engelse analytici.

,,Briljant", noemde Robbie Savage, voormalig speler van onder meer Leicester City en Blackburn Rovers, de actie van Weghorst. De Nederlander stuurde vlak na rust Harry Maguire en Scott McTominay volledig het bos in, waarna hij de bal panklaar bij Jay Rodriguez neerlegde. Die maakte er 1-1 van, wat uiteindelijk ook de eindstand was. Een klein wonder aangezien Manchester United in de eerste helft heer en meester was.

Bij zowel de BBC als bij Sky Sports werd Weghorst verkozen tot man van de wedstrijd en in Engeland raakt men niet uitgepraat over de actie van Weghorst voorafgaand aan de goal van Burnley. ,,Als Kevin De Bruyne zoiets had gedaan waren we met z'n allen helemaal gek geworden", zei voormalig Manchester United-verdediger Rio Ferdinand bij BT Sport. ,,Normaal speelt Burnley alle ballen lang en diep, maar Weghorst wil de bal in zijn voeten, zoals een echte spits. De defensie van Manchester United dacht dat ze hem onder controle hadden, maar zijn actie en de pass op Jay Rodriguez waren fantastisch.”

Wout Weghorst viert de goal van Jay Rodriguez.

Peter Crouch, zelf oud-spits van het Engelse nationale team en Liverpool, heeft eveneens lovende woorden voor Weghorst over: ,,Het lijkt alsof hij zich goed en comfortabel in het Engelse voetbal voelt. Hij is klaar om te vechten en op zoek te gaan naar goals. Hij heeft nog niet voor Burnley gescoord, maar hij maakt indruk en drukt zijn stempel op de ploeg. Hij is overal op het veld en ik denk dat hij een geweldige aanwinst voor de club is als ze hem op de juiste manier gebruiken.”

Weghorst maakte deze winter de overstap van VfL Wolfsburg naar Burnley, de hekkensluiter in de Premier League. De 29-jarige Nederlander speelde bij zijn debuut gelijk tegen Watford (0-0), waarna dus ook Manchester United op een gelijkspel werd gehouden. Zondag wacht een thuiswedstrijd tegen het Liverpool van Virgil van Dijk.

