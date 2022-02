Wout Weghorst met eerste Premier League-doelpunt goud waard voor Burnley

Voor Weghorst was het zijn vierde Premier League-duel in het shirt van Burnley. Tegen Watford, Manchester United en Liverpool kwam de oud-speler van VFL Wolfsburg niet tot scoren, maar in de 21ste minuut was het tegen Brighton wel raak. De Nederlander liet zich ter hoogte van het strafschopgebied iets terugzakken en schoot vervolgens op aangeven van Connor Roberts beheerst raak. Zichtbaar geëmotioneerd zocht Weghorst met een schuiver op zijn knieën de cornervlag op, waarna hij werd bestormd door zijn ploeggenoten.



Vlak voor rust was Weghorst opnieuw belangrijk toen hij de assist gaf op Josh Brownhill, die wat moeite had om de bal onder controle te krijgen maar wel de 0-2 tegen de touwen schoot. Aaron Lennon maakte er in de 69ste minuut nog 0-3 van. Daar bleef het ook bij.