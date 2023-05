Wout Weghorst blijft hopen op toekomst bij Manchester United: ‘Heb in de media inderdaad andere geluiden opgevangen’

Tegenval­ler Memphis Depay: Oran­je-aanvaller weer aan de kant bij Atlético Madrid

Memphis Depay is opnieuw geblesseerd geraakt en mist woensdagavond de thuiswedstrijd van Atlético Madrid tegen Cádiz. De aanvaller van het Nederlands elftal kampt met een kuitblessure. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer in actie kan komen.