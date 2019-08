Wordt het vanavond Van Dijk, Messi of toch weer Ronaldo?

PollVanavond wordt in Monaco geloot voor de poulefase van de Champions League, maar wordt ook de UEFA Men's Player of the Year bekendgemaakt. De drie kandidaten zijn Virgil van Dijk, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Aan de hand van cijfers blikken we nog even terug op het clubseizoen 2018/2019 van deze drie sterren. Wie verdient de prijs het meest?

Enquete Poll Wie verdient de UEFA-prijs? Virgil van Dijk

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo Wie verdient de UEFA-prijs? Virgil van Dijk (78%)

Lionel Messi (17%)

Cristiano Ronaldo (5%)

Virgil van Dijk (28)

Wedstrijden: 50

Goals: 6

Assists: 4

Prijzen: Champions League, UEFA Super Cup

Hoogtepunt: Virgil van Dijk maakte in januari 2018 voor 85 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool. De twijfels over zijn prijskaartje waren na zijn debuut, waarin hij de winnende goal maakte in de derby tegen Everton, al weggenomen. Vorig seizoen ontbrak Van Dijk slechts 35 minuten in de Premier League, waarin Liverpool na een spannende titelrace met Manchester City uiteindelijk net een puntje tekort kwam voor de eerste landstitel voor The Reds sinds 1990. Wel won Liverpool voor het eerst sinds 2005 weer de Champions League. Van Dijk scoorde in de knock-outfase tegen Bayern München en FC Porto, verdedigde briljant in de return tegen FC Barcelona (4-0 winst) en werd verkozen tot Man of the Match in de gewonnen Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur (2-0) op 1 juni.

Lionel Messi (32)

Wedstrijden: 50

Goals: 51

Assists: 22

Prijzen: La Liga

Hoogtepunt: Lionel Messi werd in de zomer van 2018 de vaste aanvoerder van FC Barcelona na het vertrek van Andrés Iniesta. Zijn doel voor het seizoen maakte hij direct duidelijk in een volgepakt Camp Nou: het winnen van de Champions League. Daar slaagde Barcelona niet in, ondanks twaalf goals in tien duels van Messi. Dankzij twee fraaie goals van Messi werd de eerste halve finale tegen Liverpool nog met 3-0 gewonnen, maar in de return op Anfield sneuvelde Barcelona mede dankzij een briljante invalbeurt van Georginio Wijnaldum met 4-0. Wel was Messi uiteraard weer de grote baas in La Liga, de competitie die hij al voor de tiende keer in vijftien jaar won. Met 36 goals in 34 duels werd hij bovendien voor de zesde keer Pichichi in Spanje. Zijn beste wedstrijd speelde hij op 17 maart, toen hij een fabelachtige hattrick maakte tegen Real Betis. Na zijn rake stiftbal via de onderkant lat kreeg hij een staande ovatie van de 60.000 fans in Sevilla.

Volledig scherm Lionel Messi geeft Andrés Guardado het nakijken. © Getty Images

Cristiano Ronaldo (34)

Wedstrijden: 43

Goals: 28

Assists: 10

Prijzen: Serie A, Supercoppa Italiana

Hoogtepunt: Cristiano Ronaldo won op 26 mei 2018 voor de vierde keer in vijf jaar de Champions League met Real Madrid, maar kort na de finale zorgde hij voor een flinke schok: de Portugees maakte bekend dat hij toe was aan iets nieuws, na 450 goals in 438 wedstrijden voor Real Madrid. Die nieuwe uitdaging vond hij in Italië. Juventus nam CR7 voor 117 miljoen euro over. Juventus werd voor de achtste keer op rij kampioen van de Serie A, mede dankzij 21 goals van de Portugees. In de Champions League scoorde Ronaldo in de poulefase slechts één keer, maar in de achtste finale behoedde hij Juventus met een hattrick tegen Atlético Madrid voor een vroege uitschakeling. In de kwartfinales scoorde Ronaldo ook nog twee keer, maar Ajax zorgde voor een enorme domper bij de Portugees. Wel won Ronaldo in juni nog de eerste editie van de UEFA Nations League met Portugal, dat in de finale in Porto won van Oranje.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo maakte een hattrick tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. © REUTERS

Voorgaande winnaars UEFA Player of the Year

2011: Lionel Messi

2012: Andrés Iniesta

2013: Franck Ribéry

2014: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modric