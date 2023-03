Worden telefoontaps Juventus fataal in rechtszaal?

Voormalig wereldkam­pi­oen Mesut Özil (34) stopt: ‘Ik zal blijven posten op sociale media’

Mesut Özil heeft via zijn socialemediakanalen zijn voetbalpensioen aangekondigd. De 34-jarige Duits-Turkse voetballer stopt per direct. Zijn laatste club was Istanbul Basaksehir.