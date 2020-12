Wolves-spits Jiménez tien dagen na schedelbreuk uit ziekenhuis

De 29-jarige spits van de Engelse club kwam vorige week zondag in de openingsfase van de gewonnen wedstrijd bij Arsenal (1-2) hard in botsing met verdediger David Luiz bij een luchtduel. Jiménez ging per brancard van het veld en kreeg zuurstof toegediend. Luiz ging met een bandage (waar het bloed nog doorheen stroomde) door, maar werd in de rust toch vervangen.



In een Londens ziekenhuis bleek dat Jiménez een schedelbreuk had opgelopen. De Mexicaanse international moest een zware operatie ondergaan. Jiménez maakte dit seizoen vier doelpunten in de Premier League. Vorig seizoen tekende hij voor zeventien treffers in de Engelse competitie en tien goals in de Europa League.



Jiménez maakte op 7 oktober nog de winnende goal tijdens Nederland - Mexico (0-1) in Amsterdam bij het debuut van Frank de Boer als bondscoach. Zijn teamgenoten van Wolves droegen afgelopen zondag voor de uitwedstrijd bij Liverpool, die met 4-0 verloren ging, shirts waarmee ze Jiménez steunden: ‘Deze roedel wolven wacht op jou'. Wolves eindigde de afgelopen twee seizoenen knap op de zevende plaats, het team van de Portugese coach Nuno Espírito Santo staat nu op een tiende plaats.