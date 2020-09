Wolves laat zich ook met nieuw shirt inspireren door Portugal

Video Van Dijk weet wat grootste uitdaging dit seizoen is: ‘Niveau van afgelopen twee jaar vasthouden’

17 september Liverpool staat dit seizoen in de Premier League best voor een lastige opgave, zo zegt Virgil van Dijk. ,,We moeten het niveau van de afgelopen twee seizoenen vasthouden en dat is natuurlijk best moeilijk”, aldus de aanvoerder van Oranje.