Wolfsburg krijgt pak slaag, Dost gidst Frankfurt langs St. Pauli

Jeffrey Bruma was schuldig aan het openingsdoelpunt van RB Leipzig. De Nederlandse verdediger van Wolfsburg kreeg de bal via keeper Pavao Pervan ongelukkig tegen zich aan, waarna de bal in eigen doel verdween. Tussen de 56e en 69e minuut waren de bezoekers nog vier keer trefzeker, via Marcel Sabitzer, Emil Forsberg, Konrad Laimer en Timo Werner. Vlak voor tijd maakte Werner de uitslag nog pijnlijker, waarna Weghorst de nul wegpoetste. Voor Wolfsburg is het pas de eerste nederlaag van het seizoen. De ploeg van de Oostenrijkse trainer Oliver Glasner heeft in de Bundesliga vier keer gewonnen en vijf keer gelijkgespeeld.