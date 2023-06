Wolfsburg-coach Tommy Stroot wil stunten tegen Barcelona: ‘Erik ten Hag en ik wisselen vaak ideeën uit’

Vorig seizoen ging het nog mis voor de Duitse voetbalsters tegen de Spaanse topclub, getuige de nederlaag van 5-1 in een uitverkocht Camp Nou in de halve finale. ,,Maar vervolgens wonnen we thuis met 2-0, en daarmee bewezen we dat we in een week tijd heel veel hebben geleerd. We zijn nu nog verder in onze ontwikkeling”, aldus de trainer, die verder liet weten over een fitte selectie te beschikken.